Funceb abre 80 vagas em oficinas gratuitas de Teatro e Dança

- Foto: Lucas Malkut / ASCOM FUNCEB

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à SecultBA, abrirá 80 vagas gratuitas para cursos de Teatro e Dança em bairros de Salvador. A ação acontecerá nos meses de outubro e novembro e integra o projeto Novembro das Artes Negras, que está em sua 7ª edição. Serão realizadas quatro oficinas, cada uma com 20 vagas disponíveis para pessoas a partir de 16 anos, com ou sem experiência.

A Oficina de Teatro com Caw Bomfim será no Espaço Cultural Alagados, de 8 de outubro a 8 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h. Na oficina, Caw Bonfim vai propor o Experimento do Cardume, um jogo que parte do diálogo entre o corpo individual e o corpo coletivo, e compõe a cena pelo pensamento sensível (som, imagem e movimento) e pelo pensamento simbólico (palavras). No final, haverá mostra artística para a comunidade. A inscrição acontece de 26 de setembro a 4 de outubro.

A Oficina de Teatro com Robson Raycar acontecerá no Cine Teatro Solar Boa Vista, em Brotas, de 8 de outubro a 7 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h. A oficina abordará as quatro categorias de exercícios do Teatro do Oprimido, estimulando a percepção tátil, auditiva, visual e sensorial; além de promover exercícios de corpo em movimento, montagem de cena do Teatro Foro e Sonoplastia para atores e não atores. As inscrições também ocorrem de 26 de setembro a 4 de outubro.

Já a Oficina de Teatro com Alan Miranda acontecerá no bairro da Plataforma (local a confirmar), de 15 de outubro a 14 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h. Nesta oficina o objetivo é desenvolver habilidades em Stand Up Comedy, abordando técnicas de teatro, expressividade, dramaturgia, e empreendedorismo aplicados ao estilo, culminando em apresentações ao vivo. As inscrições ocorrem de 1º a 10 de outubro.

Por fim, a Oficina de Teatro e Dança com Daniele Souza e Rene Oliveira ocorrerá na Sede do Malê Debalê, em Itapuã, de 23 de outubro a 22 de novembro, às quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h. As aulas propõem iniciação nas técnicas de expressão corporal, respiratória e vocal, além de exercícios de improvisação e jogos de dramatização para o desenvolvimento criativo e melhoria da comunicação. A inscrição acontece de 8 a 18 de outubro.

As inscrições são gratuitas e acontecem em formato híbrido, através do site da Funceb e presencialmente nos locais onde acontecerá cada oficina, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Cada oficina terá carga horária de 20h e participantes terão direito ao certificado.