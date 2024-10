E Salvador? Shakira confirma turnê no Brasil em 2025; saiba detalhes

Shakira voltará à América Latino com turnê - Foto: Divulgação

Shakira estará de volta à América Latina com turnê em 2025. A cantora anunciou seu retorno para a região e incluiu o Brasil em lista de lugares que receberá show da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

De acordo com informações do UOL, a turnê, produzida pela Live Nation, terá passagem pelo Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro, e por São Paulo, no dia 13 de fevereiro.

Além do Brasil, Shakira incluiu apresentações na Argentina, México, e países como o Peru, que não estiveram na 'tour' anterior da colombiana.

Já ficou definido que, no Rio, o show acontece no Estádio Nilton Santos, enquanto em São Paulo, no Estádio MorumBIS.