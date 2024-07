Poderosa! Saiba quanto Shakira ganhou para cantar na Copa América

Shakira é um nome carimbado em grandes eventos esportivos - Foto: AFP

Shakira se apresentou no intervalo da final da Copa América entre Argentina e Colômbia, em Miami, no domingo, 14. A artista cantou por sete minutos seus grandes sucessos: "Hips Don’t Lie", "Te Felicito", "TQG" e "Punteria".

O jornalista Juan Etchegoyen revelou o valor pago à cantora pela breve apresentação: a bagatela de U$ 2 milhões.

"Recebi um número e vou contar: este é o valor que Shakira teria cobrado para cantar na final da Copa América: dois milhões de dólares", afirmou ele durante o programa Mitre Live.

Musa da bola

Vale lembrar que Shakira é um nome carimbado em grandes eventos esportivos, sendo estrela da Copa do Mundo de 2010, com o hit “Waka Waka (This Time For Africa)”, na África do Sul.

Ela também se apresentou no Super Bowl, durante o intervalo da final da NFL, em 2020, e participou da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Veja a performance de Shakira na Copa América: