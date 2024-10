Suposto vídeo de Anitta falando de Diddy viraliza; rapper está preso

Anitta aparece em vídeo antigo com Diddy - Foto: Reprodução | Globo

Está circulando um vídeo de suposta live feita entre Sean Combs, o Diddy, e Anitta, durante a pandemia, em que a cantora comentou sobre as festas do rapper, que está preso acusado de estupro, tráfico sexual entre outros crimes.

Leia Mais:

>>> Shakira flagra fãs filmando por baixo de seu vestido e deixa palco

>>> Bruna Griphao esclarece sobre boatos de romance com Anitta

>>> Novo amor? Anitta vive affair com jogador de futebol; conheça o atleta

Nas imagens, que teriam sido retiradas de transmissão do Instagram, o rapper garante que não vê a hora de 'curtir novamente com ela pessoalmente'. A brasileira, então, reage: "Nas suas última festas eu fiquei fo**da".

A equipe da cantora foi procurada pela revista Quem, mas não comentou sobre o assunto.

No vídeo, Diddy pergunta para Anitta se poderia tocar alguma música da cantora. Depois da resposta de Anitta sobre as festas, o rapper a interrompeu: "Nós não vamos falar sobre... O que acontece em uma festa do Diddy, fica na festa do Diddy".

Sean Combs foi preso, acusado de crimes de extorsão, tráfico sexual e transporte para se envolver em prostituição. Desde a prisão, internautas estão publicando vídeos antigos de suas interações com gigantes da música.