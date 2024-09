Novo amor? Anitta vive affair com jogador de futebol; conheça o atleta

Anitta estaria vivendo romance com jogador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Anitta já fez a fila andar e está com um novo romance. A cantora vive uma relação com Vinicius Souza, mais conhecido como Vinição, marcado por sua atuação no Flamengo.

A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, que ainda declarou que pessoas próximas da famosa e do jogador já cravam um namoro dos dois. Vinicius Souza atualmente joga no Sheffield United, da Inglaterra.

As especulações sobre o romance ganharam forças durante uma festa após a performance de Anitta no primeiro jogo da NFL no Brasil, nos últimos dias. Diversos famosos estiveram no after, mas o affair foi o que acabou se destacando.

Vinicius, de 25 anos, deixou o Flamengo em 2020 para defender o Lommel, da Bélgica. Ele ainda atuou no Mechelen. Em 2022, jogador seguiu por empréstimo para o Espanyol. Em 2023, o Sheffield adquiriu o passe do volante.