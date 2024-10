Flica 2024 divulga edital de inscrições para artistas independentes

Evento acontece entre os dias 17 e 20 de outubro - Foto: Divulgação

Escritores, quadrinistas, cordelistas, ilustradores e artesãos de todo o país terão, de 30 de setembro a 07 de outubro, a oportunidade de concorrer a um espaço de destaque na 12ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece entre os dias 17 e 20 de outubro, por meio da inscrição dos seus projetos.

Ao todo, serão selecionados 20 autores e artistas para a realização de lançamentos literários, sessões de autógrafos e exposições de artesanato que vão compor a programação oficial do Espaço Casa dos(as) Autores(as) Brasileiros(as). O edital completo estará disponível, durante o período de inscrição, na bio do Instagram e site oficial da Flica e da Fundação Hansen Bahia, realizadora do evento.



Os interessados poderão participar do processo seletivo nas seguintes categorias: autores(as), quadrinistas, cordelistas, artesãos(ãs) e ilustradores(as).

Após o anúncio dos resultados no perfil oficial da Flica e da Fundação Hansen Bahia nas redes sociais, que acontecerá até o dia 12 de outubro de 2024, a Equipe da Curadoria definirá a ordem e os horários das apresentações dos artistas.

Além dos 20 projetos escolhidos, outros cinco serão classificados para casos de desistência, obedecendo à ordem de classificação e aos critérios descritos no Edital. Todos os selecionados receberão um certificado de participação na Flica 2024, que este ano tem como tema “O mundo da literatura em festa”.

É assegurado o direito ao pleito das vagas a qualquer participante que preencha as exigências estabelecidas no Edital, havendo reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 10% para negros(as) e 5% para indígenas.

Nos quatro dias de evento, 58 autores nacionais e internacionais se reunirão com o objetivo de democratizar o acesso à leitura e potencializar a formação de leitores de todas as idades. Com entrada gratuita, as atividades envolvem debates, intervenções artísticas, mesas de bate-papo, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, espetáculos, contação de histórias, exibição de conteúdos audiovisuais, apresentações de filarmônicas e muito mais.

Nesta edição, os principais espaços são a Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica, além da programação artística, dividida entre o Palco Raízes e o Palco dos Ritmos, que vão sediar diversas atrações imperdíveis. Todos os espaços têm indicação etária livre e contam com acessibilidade, tradução em libras e audiodescrição.

A curadoria da Flica é formada por Calila das Mercês, Emília Nuñez, Deko Lipe e Linnoy Nonato. A Coordenação Geral é assinada por Vanessa Dantas, CEO da Fundação Hansen Bahia.