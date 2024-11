"O que é seu ninguém toma", avalia Henry Freitas após fala de Zezé di Camargo

Cantor Henry Freitas comentou sobre uma polêmica iniciada por Zezé di Camargo - Foto: Igor Ramos | Villa Garden e Reprodução | Redes Sociais

Natural de Recife, o cantor de forró Henry Freitas comentou sobre uma polêmica iniciada por Zezé di Camargo, o qual afirmou que não autoriza regravações de suas músicas. O sertanejo explicou que ainda tem planos de utilizar essas composições em novos projetos, o que gerou críticas nas redes sociais.

“Pergunta para o Roberto Carlos se ele libera ‘Detalhes’ para você ver se ele libera. É natural que você preserve o seu trabalho. Foram noites e noites sem dormir, quebrando a cabeça para achar uma frase bonita. Quando você acha, faz a música, aí vem a pessoa, pega a música que está no subconsciente de todo mundo, que já é um sucesso, as pessoas lembram, mas de repente não lembram quem é o cantor. E aquilo que você está pensando em fazer daqui cinco ou seis anos para a frente, vem uma outra regravação e sufoca aquilo que você está pensando em fazer”, disse Zezé ao g1.

Henry Freitas encara a situação de maneira diferente, uma vez que ele vive os dois lados dessa situação: regrava canções de outros artistas e vê colegas regravarem suas obras. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele afirmou que enxerga as regravações pelo lado bom.

“Primeiro, porque o que é seu ninguém toma. Eu costumo dizer isso. Se uma música ficou conhecida na sua voz, ou se você é compositor, a obra é sua. Eu prefiro acreditar e ver pelo lado que quanto mais as pessoas trabalham sua música, tocam sua música no show, de certa forma vai te ajudar”, opinou.

“É claro, existe aquela situação às vezes de um artista não ter tanta relevância de marca, nome e imagem, e um artista que já está mais tempo no mercado pegar a música, regravar e automaticamente tomar a música. Mas não toma, porque a música é sua e uma hora vai vingar para você”, continuou.

O artista pontuou, porém, que não discorda de quem é contra as regravações, mas que por ele, está tudo bem.

Quem quiser tocar minhas músicas todos os dias no show pode ficar à vontade. Vai estar me ajudando muito. Henry Freitas - cantor

Parceria com Tony Salles



Na oportunidade, Henry Freitas celebrou a sua parceria com o cantor Tony Salles. Juntos, eles lançaram a música ‘Vetinha’, primeiro single da nova carreira solo do baiano. O artista disse que o ex-Parangolé é uma pessoa “muito especial” na carreira dele.

“Quando eu era criança tinha muita vontade de ser cantor de pagodão. Eu acompanho ele desde a primeira vez que ele esteve no Parangolé. Quando surgiu essa oportunidade eu fiquei muito feliz porque é um cara que tem influência na minha música. Nossa energia bateu, a gente se deu bem, trocamos uma ideia e a música está sendo um sucesso. Espero que seja uma das mais queridas aí para o verão”, projetou.

Feat com Léo Santana e gravação do DVD

Além da parceria com Tony, Henry planeja um feat com o GG, Léo Santana. Ao Portal, ele falou que “está procurando a música”. “Léo tem um show bem diferenciado, bem animado e a gente também. Então, não podemos fazer as coisas às pressas. Estamos procurando com muito carinho, mas eu garanto para vocês que até janeiro de 2025 a música vai estar na rua”, prometeu.

Outro assunto abordado na entrevista foi a gravação do segundo DVD do recifense, que, de acordo com ele, pode acontecer no Nordeste. “A Bahia e Recife são alguns dos estados que a gente tem mais tendência a gravar, mas acho que para o segundo semestre, vamos resolver outras coisas primeiro”, finalizou.