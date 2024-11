"Mulheres querem falar de sexo", dispara Valesca Popozuda

Valesca Popozuda - Foto: Reprodução

Recordando o início de sua carreira, a cantora Valesca Popozuda, 46 anos, discutiu a importância de quebrar tabus sobre a sexualidade feminina, compartilhando como sua trajetória foi marcada por dificuldades: “Foi algo que Deus colocou no meu destino. No começo, eu chorava, achava que não ia dar certo. Tinha um pessoal na tarefa de me fazer cantar, só que eu não tinha voz, não tinha noção das coisas, da essência da música”, contou.

Leia mais:

>>> Quem é a mulher que viveu trisal com Anitta e Pedro Scooby?

>>> Golden shower? Conheça a prática sexual de Valesca Popozuda

>>> Valesca Popozuda choca ao revelar fetiche inusitado: “Eu faço nele”

Valesca também ressaltou como suas músicas têm sido uma forma de empoderamento feminino, especialmente em um cenário que antes era dominado pelos homens no funk. “Eu quis mudar isso, mostrar que as mulheres também podem falar sobre desejo, sobre prazer”, afirmou. A cantora criticou o conservadorismo em torno do assunto e defendeu a liberdade feminina.

Falar de sexo não faz de você uma pessoa vulgar. As mulheres querem ser livres para viver sem julgamentos Valesca Popozuda

No 'Mamilos Café', a artista comentou ainda sobre como usa sua influência para apoiar outras mulheres. “Já me machuquei com comentários maldosos, mas aprendi a não me abalar. Hoje, uso minha voz para defender o que acredito e inspirar outras mulheres a serem quem elas quiserem ser”, concluiu Valesca.