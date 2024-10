Musa do OnlyFans massacra jogador famoso e polemiza: "Ferrou com todos"

Daniella Chavez reclama de jogador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Musa do OnlyFans, Daniella Chavez surpreendeu com críticas pesadas que fez a um jogador chileno que já atuou em equipe brasileira. Ela demonstrou irritação com a atual fase da seleção chilena nas Eliminatórias.

A beldade criticou o atacante Carlo Palacios, de 24 anos, que atualmente defende o Colo-Colo, mas teve passagem pelo Vasco e foi chamado pelo Ricardo Gareca, treinador do Chile, para a seleção.

"Esse jogador conversou com Gareca e pediu para ser titular. Falou que se não fosse para jogar preferia ficar jogando só no Colo-Colo. Porém, quer jogar no Boca Juniors. Um jogador que não fez nenhum gol no futebol brasileiro, que mal joga no futebol chileno", disparou a modelo.

Carlos Palacios pediu para deixar a seleção chilena, após a derrota para o Brasil. Ele alegou problemas pessoais, mas a imprensa local tem apontado que o motivo tem relação com as críticas pelo fato de que o atacante foi visto em uma boate.

"Ele pediu dispensa por problemas pessoais, mas estava se divertindo. É um jogador que ferrou com todos os companheiros, não pode ser referência para os jovens", comentou Daniella Chavez.