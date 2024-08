Namorado de Sandy deixa ela de lado e vai sozinho à festa

Pedro Andrade, suposto namorado de Sandy - Foto: Reprodução

Na noite de quinta-feira, 8, Preta Gil celebrou seus 50 anos com uma grande festa em um armazém na Zona Portuária do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de cerca de 700 convidados, incluindo várias celebridades.

Entre os destaques da noite, Pedro Andrade, suposto namorado de Sandy, chamou a atenção. O médico chegou ao evento sozinho, sem a presença da cantora. Andrade aparece com um traje completamente branco e em boa forma, passando pela imprensa sem prestar declarações ou interagir com os repórteres.

Segundo Leo Dias, Pedro Andrade e Sandy estão juntos há quase seis meses e ele já frequenta a casa do sogro, Xororó. Este é o primeiro relacionamento da cantora após o término de seu casamento de 24 anos com Lucas Lima.

