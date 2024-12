Namoro de Ayrton Senna e Xuxa era marketing, diz amigo do piloto

Xuxa e Ayrton Senna - Foto: Divulgação

O jornalista Luiz Andreoli, que era amigo próximo de Ayrton Senna, revelou que o piloto queria se casar com Adriane Galisteu e que o namoro com Xuxa não passou de marketing.

Luiz Andreoli, que conta com passagens por emissoras como Globo, Band e Manchete e é pai de Felipe Andreoli, deu uma entrevista ao podcat Lisa, Leve e Solta, da jornalista Lisa Gomes, comentou sobre a vida íntima dele. Segundo o comunicador, o relacionamento entre Senna e Xuxa foi puro marketing.

“Mas aí eu acho que foi marketing. Eu acho que tinha pros dois lados, ele era um cara muito marqueteiro, e ela também. Eu acho que ele foi muito mais [apaixonado] pela Adriane [Galisteu]”, afirmou Andreoli.

O jornalista também deu sua opinião sobre os motivos que levaram a família do piloto a não aceitar sua relação com a modelo. “A Adriane foi muito mais importante no final da vida dele, todo mundo diz que ele estava mais leve. Isso assustou um pouco a família, ele tava saindo um pouco do convívio familiar pra ficar com ela”, comentou. Em seguida, ele afirmou que Senna queria se casar com Galisteu. “Eu acho que ele queria mesmo casar com ela”, completou.

Dossiê

Ainda na entrevista, o jornalista Luiz Andreoli afirmou que familiares de Ayrton Senna criaram um “dossiê” contra Adriane Galisteu. O objetivo era tentar afastar o casal. “A Adriane era uma garota que era modelo e tal, dizem que um dos irmãos mandaram um dossiê, uma fita, falando da Adriane, e de telefonemas que eles gravaram”, começou.

Segundo ele, o documento apontava que Adriane Galisteu traía o piloto, o que nunca foi confirmado. “[O dossiê dizia] que ela namorava com outro cara, que era ex, insinuando que tava traindo ele. A história [do documento] é verdadeira, o Leonardo [Senna, irmão de Ayrton] me contou”, lembrou.

Gay?

Ainda durante o bate-papo no podcast Lisa, Leve e Solta, Luiz Andreoli abriu o jogo e falou sobre a sexualidade de Ayrton Senna, colocada em xeque nos últimos dias nas redes sociais. O jornalista, porém, não deu margem para os boatos.

“Isso é uma mentira, foi uma invenção do Piquet”, afirmou. “Mesmo que fosse, qual seria o problema? Naquele tempo de machismo, era uma coisa que ofendia o cara. Ele vivia nesse mundo de corrida, tava cheio de mulher. E na Fórmula 1, um sai com a mulher do outro, e o Piquet ficou muito bravo porque o Senna saiu com a ex-mulher dele, dizem”, comentou o amigo se Senna.