Galisteu se pronuncia sobre pouco tempo de tela em série sobre Senna

Adriane Galisteu e Ayrton Senna - Foto: Reprodução | Instagram

A apresentadora Adriane Galisteu, de 51 anos, se pronunciou pela primeira vez, na segunda-feira, 2, após alguns internautas apontarem injustiças à ela na série “Senna”, que conta a trajetória do piloto Ayrton Senna (1960-1994).

Alguns internautas apontaram que Adriane Galisteu foi injustiçada por ter menos tempo de homenagem do que Xuxa na produção. Na série, ela é interpretada por Júlia Foti, a personagem tem menos de três minutos de tela.

Leia mais:

>> 'Senna': Gabriel Leone e prima do piloto falam sobre Galisteu

>> O que é ficção e o que é realidade: veja curiosidades sobre 'Senna'

>> Amor secreto: Ayrton Senna foi casado com amiga de infância

Após a polêmica, Galisteu usou os stories para agradecer o carinho e cuidado do público. "Todas as homenagens — sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie — que dizem respeito ao Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre", ponderou.

Ela ainda disse saber que todos os artistas envolvidos na produção deram o melhor e foram escolhidos a dedo. “A gente não pode nunca pode deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que meu relacionamento com ele”, afirmou.

A apresentadora agradeceu a preocupação dos fãs com sua aparição na série. "Estou aqui para agradecer o carinho e o cuidado de vocês comigo. Sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo que está acontecendo", disse.

“Essa história toda já está chata, mas ela tá correta de qualquer forma, não dá para apagar ou distorcer os fatos por birra da família do Senna”, escreveu um fã nos comentários da publicação.

No pronunciamento, Adriane considerou contar sua versão da história em uma produção futura. Essa não seria a primeira vez que o seu ponto de vista seria levado em consideração. Em novembro de 1994, ano da morte de Ayrton, o relacionamento dos dois foi tema de “Caminho das Borboletas”, livro escrito pelo jornalista Nirlando Beirão baseado em depoimentos da modelo.

“A única novidade é que talvez eu esteja considerando a possibilidade contar pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele, e acho que vocês vão amar. Acho não. Tenho certeza de que vocês vão amar”, concluiu Adriane.