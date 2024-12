Amor secreto: Ayrton Senna foi casado com amiga de infância

Ayrton Senna foi casado com amiga de infância - Foto: Reprodução

Antes de se tornar um ícone mundial da Fórmula 1, Ayrton Senna teve uma história de amor com Lilian de Vasconcellos, a única mulher com quem foi casado. Amigos desde a infância, eles transformaram a relação em namoro e, em 1981, se casaram.

Pouco depois, o piloto deu início à sua trajetória internacional, o que resultou no fim do casamento em 1983, já que ele queria viver na Europa e ela, no Brasil.

Lilian, retratada por Alice Wegmann na série Senna, da Netflix, sempre optou por uma vida longe dos holofotes. Em entrevista de 2020, ela revelou que chegou a engravidar de Senna, mas sofreu um aborto espontâneo.

Depois de três ou quatro semanas sentindo enjoo, algumas coisas assim, fui ao médico e ele me disse que eu estava grávida. Eu perdi o bebê espontaneamente. Dois dias depois de voltar de uma corrida, eu perdi. Tive um aborto espontâneo Lilian de Vasconcellos

A série explora esse período inicial da vida do piloto, enriquecido por cartas pessoais cedidas pela família Senna, que ajudaram os atores a construírem seus papéis. Confira aqui o que é ficção e o que é realidade: veja curiosidades sobre 'Senna'.