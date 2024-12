Intérprete de Xuxa em 'Senna' revela ter perdido 15 kg para gravações

A produção, que estreia no dia 29 de novembro - Foto: Reprodução / Netflix

A atriz Pâmela Tomé, natural do Rio Grande do Sul, revelou detalhes de sua transformação para interpretar Xuxa na série “Senna”, da Netflix. A produção, que estreia no dia 29 de novembro, contará em seis episódios a trajetória de Ayrton Senna, um dos maiores ícones do automobilismo mundial, tanto dentro quanto fora das pistas.

Leia:

>>> 'Moana 2' expande o legado de aventura e ancestralidade da Disney

>>> Festival Amado Cinema chega à 2ª edição em Salvador; saiba mais

>>> Criação da Bahia Filmes é aprovada por unanimidade na ALBA

Segundo Pâmela, o papel foi o maior desafio artístico de sua carreira. Para alcançar uma performance fiel, a atriz mergulhou profundamente na história da apresentadora, também gaúcha, que iniciou a carreira como modelo e se tornou a Rainha dos Baixinhos. “Fiz um estudo grande, voltei à Xuxa desde que ela saiu de Santa Rosa, assisti ao Clube da Criança e a tudo que podia, incansavelmente. Queria acessar todos os lugares da vida dela, tanto públicos quanto pessoais,” relatou.

Além de capturar a essência da personalidade de Xuxa, Pâmela passou por mudanças físicas e técnicas para dar vida à personagem. A atriz emagreceu 15 quilos para se assemelhar à apresentadora e contou com o apoio de uma preparadora vocal e de uma fonoaudióloga para adaptar sua fala. “Eu precisava acessar um agudo grande para algumas cenas específicas, então fiz muita preparação vocal”, afirmou ao Portal Leo Dias.