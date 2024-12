Festival Amado Cinema chega à 2ª edição em Salvador; saiba mais

Evento é uma iniciativa de alunos, egressos e professores do curso de Cinema e Audiovisual da Unijorge - Foto: Jonathan Gonçalves | Divulgação

Com a sua segunda edição acontecendo nesta quinta-feira, 28, e sexta-feira, 29, o Festival Amado Cinema (FAC), que acontece no Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador, divulgou em suas redes sociais a programação completa e também abriu as inscrições para o público.

O evento, que é uma iniciativa de alunos, egressos e professores do curso de Cinema e Audiovisual da Unijorge, e também feito por alunos da instituição, traz uma programação diversificada nos dois dias de evento.

Entre as exibições dos filmes haverá palestras, mesas redondas, bate-papo com realizadores e oficinas, que serão realizadas nos turnos da manhã e tarde no Auditório Zélia Gattai e outros espaços da Unijorge, no Campus da Paralela.

O FAC II também já está com as inscrições gratuitas abertas para o público interno e externo e ainda disponibilizará certificado de até 12h como atividade complementar.

Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO FAC II

Dia 28 - Manhã

- A Importância do Pensamento de Produtor - 08h30 às 10h00

- Mostra Promessa - 10h00 às 10h40

- Mostra Caminho - 10h40 às 11h20

- Talks: O Meta Cinema- Serialização e Metalinguagem - 11h30 às 12h10

- Talks: Cinema para Pensar o que vem Depois - 12h10 às 13h00

Dia 28 - Tarde

- Oficina – Processos Técnicos e Criativos para Desenvolvimento de um Roteiro de Longa-Metragem de Ficção - 14h30 às 16h30

- Mostra Repeteco - 14h30 à 16h30

Dia 29 - Manhã

- Talks: Cinema, Gênero e Outras Perspectivas - 08h30 às 09h15

- Mostra Futuro - 09h15 às 10h00

- A Importância do Cinema Documental para o Cinema Ficcional - 10h00 às 12h00

- Premiação - II Festival Amado Cinema - 12h00 às 13h00