Documentário de Chris Brown vai abordar agressão contra Rihanna

‘Chris Brown: Uma História de Violência’ vai estrear na Max - Foto: AFP

O documentário ‘Chris Brown: Uma História de Violência’, produção que abordará a jornada e os episódios de agressão envolvendo o conhecido cantor norte-americano, vai estrear nesta segunda-feira, 25, na Max e no canal ID, às 22h05.

Leia também:

>> Preocupado, diretor de ‘Kraven: O Caçador’ faz apelo aos fãs

>> Filme sobre Silvio Santos com Leandro Hassum ganha primeira foto; veja

>> Mais um Batman? James Gunn faz revelação sobre futuro da DC no cinema

Desde que surgiu no meio musical, Chris Brown foi aclamado por seu grande talento, mas, em 2009, o mundo conheceu um lado muito mais sombrio do astro pop quando ele ganhou as manchetes por agredir sua então namorada, a artista e empresária Rihanna. A prisão colocou um holofote sobre ele e sua vida adulta, marcada por múltiplos incidentes violentos, acusações de agressão e até alegações de abuso sexual.

Segundo a sinopse da produção, o documentário traça o passado do cantor desde sua infância conturbada, explorando o impacto do ciclo de abuso, e levanta a questão: como um homem com um histórico público tão violento mantém seu status de superestrela? Com comentários de especialistas, a produção oferece reflexões profundas sobre a experiência de cada sobrevivente e as consequências psicológicas do abuso.

Veja o pôster de ‘Chris Brown: Uma História de Violência’:

Pôster de ‘Chris Brown: Uma História de Violência’ | Foto: Divulgação

Assista ao trailer: