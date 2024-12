Preocupado, diretor de ‘Kraven: O Caçador’ faz apelo aos fãs

Elenco de ‘Kraven: O Caçador’ conta com Aaron Taylor-Johnson no papel principal - Foto: Divulgação

Com a recepção morna aos filmes recentes da Sony que pertencem ao universo do Homem-Aranha, como ‘Venom 3: A Última Rodada’, ‘Morbius’ e ‘Madame Teia’, o diretor de ‘Kraven: O Caçador’, próximo lançamento do Sonyverso, J.C. Chandor (‘Operação Fronteira’), fez um apelo aos fãs.

Leia também:

>> Marvel divulga calendário de estreias para 2025; confira

>> Série de ‘Pantera Negra’ ganha possível data de estreia; confira

>> Conheça Morte, personagem apresentada em ‘Agatha Desde Sempre’

“Não quero entrar muito nos detalhes, mas aqui está o que eu diria: para mim como cineasta, meu objetivo número um, especialmente, francamente, nos últimos dois anos em que vocês estão profundamente envolvidos neste mundo... alguns dos fãs lá fora, muitos fãs, ficaram chateados com certas decisões e certos resultados (do Universo Homem-Aranha da Sony)”, disse o cineasta ao ComicBook.

Chandor concluiu: “Então, com outros filmes, eles se tornaram um tremendo sucesso. Então, houve uma taxa de sucesso mista. As pessoas têm que nos dar uma chance, sair de casa e apoiar este filme, e literalmente tentar esquecer algumas das outras coisas que aconteceram. Dê uma chance ao nosso filme!”.

Com estreia confirmada para 12 de dezembro no Brasil, ‘Kraven: O Caçador’ adapta para os cinemas o vilão do Homem-Aranha que foi introduzido aos quadrinhos em 1964. O personagem é um humano modificado de origem russa, descendente de uma família de caçadores, que nutre uma obsessão por capturar e matar o Homem-Aranha.

O elenco conta com Aaron Taylor-Johnson no papel principal, Russell Crowe (‘Gladiador’), Ariana DeBose (‘Amor, Sublime Amor’), Fred Hechinger (‘The White Lotus’) e Alessandro Nivola (‘Os Muitos Santos de Newark’).

Assista ao trailer de ‘Kraven: O Caçador’: