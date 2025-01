Neymar Jr. publica foto de Helena após explicar convivência com filha

Neymar postou foto com terceira filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neymar Jr. não costuma publicar fotos de Helena, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly. No entando, neste domingo, 19, o jogador da Seleção Brasileira aproveitou para mostrar um registro fofo da herdeira. Recentemente, o atleta contou que conversa frequentemente com a bebê.

Aproveitando o Brasil, o jogador mostrou a bebê, que usava um vestido branco e estava com um morango na mão. Na legenda, ele colocou dois corações vermelhos.

Helena, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly | Foto: Reprodução | Instagram

>> Amanda Kimberlly impede Neymar de pegar filha por causa de Biancardi

Recentemente, durante entrevista a Romário, o atleta explicou que Helena não mora com ele, mas que fala com ela “quase sempre”. Ele mora na Arábia Saudita com Bruna Biancardi e Mavi, enquanto a caçula vive com a mãe, Amanda Kimberlly.

Ele também contou como a sua vida mudou após ter filhas. “Tu fica mais molenga. Mais mole [risos]. Tu não manda mais em nada. Mas é muito bom. Ser pai de menina é uma das coisas mais maravilhosas que tem”, completou.