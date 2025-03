Neymar ostenta óculos de Brad Pitt e joias em meio a polêmicas

Neymar ostenta joias de R$ 189 mil em meio a polêmicas - Foto: Reprodução | Instagram

Em meio a novas polêmicas sobre sua vida pessoal, Neymar, de 32 anos, compartilhou uma selfie nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, exibindo acessórios de luxo avaliados em mais de R$ 189 mil. O jogador, que foi acusado recentemente de trair Bruna Biancardi em uma festa privada, chamou atenção dos seguidores ao aparecer com peças sofisticadas e um óculos icônico do cinema.

No clique, Neymar usava um colar vintage da grife Van Cleef & Arpels, feito em ouro 18k e pedras olho de tigre, avaliado em R$ 72 mil. Além disso, ostentava brincos de ouro branco cravejados de diamantes, também da marca, personalizados especialmente para ele, com valor estimado em R$ 105 mil.

Outro item que chamou atenção foi o óculos de sol escolhido pelo atleta. O modelo MUZM Mars X-Metal Leather, da Oakley, lançado originalmente nos anos 1990 em parceria com Michael Jordan, foi relançado no ano passado por R$ 12,5 mil. O acessório ganhou fama ao ser usado por Brad Pitt no filme Clube da Luta (1999), além de ser adotado por artistas como MC Daniel.