Nora de Angélica e Huck revela como é ter os famosos como sogros

O namoro de Duda Guerra e Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, segue rendendo comentários nas redes sociais, desde que os dois apareceram no último Rock in Rio. A jovem quebrou silêncio e falou a respeito da relação com a sogra.

A influenciadora disse que os dois se conheceram há dois anos, "mais ou menos", por meio de amigos.

Sobre os sogros, Duda declarou ao portal Leo Dias: "Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem, e eu sempre me senti muito acolhida com eles lá".

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Angélica abriu o jogo sobre o papel como sogra. "Sou ma-ra-vi-lho-sa, a sogra que toda nora queria ter. Não fico no pé. Defendo a nora quando vejo que a coisa está errada. Homem tem que ser ensinado, né? Meus filhos têm que ser ensinados", disse.

"Eles vêm de uma geração que quer aprender. Às vezes, falo: “Compra uma flor, dá um presente”. Sou legal, mas só enquanto forem legais com eles. Se ficarem tristinhos, vou ficar também. E aí não sei o que vai ser (risos)", completou.