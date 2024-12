Novo amor? Alessandra Negrini estaria vivendo romance com personal trainer

Alessandra Negrini na praia - Foto: Reprodução

Queridinha da internet por suas publicações provocantes, a atriz Alessandra Negrini estaria vivendo um romance com o personal trainer Marcelo Moreno. Os boatos surgiram após os dois serem flagrados aproveitando um dia de mar na praia do Rio de Janeiro durante a terça-feira, 19.



Além do flagra na praia, Alessandra Negrini publicou uma foto ao lado de Marcelo e amigos durante uma viagem. O perfil do personal foi marcado no post. Conforme o jornalista Leo Dias, uma fonte próxima teria confirmado o romance.

Marcelo Moreno é personal trainer, mora em São Paulo e pai de duas crianças. Ele também é corredor e participou de competição e triatlo.

Alessandra Negrini, 54, é mãe de dois filhos, fruto de diferentes casamentos. O mais velho, Antonio, possui 26 anos e é fruto do casamento com Murilo Benício. Já Bettina, de 19 anos, é filha de Negrini com o cantor pernambucano Otto.