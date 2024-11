Alessandra Negrini posa de biquíni no Ceará e web reage: "Covardia"

Alessandra Negrini - Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (24), Alessandra Negrini agitou as redes sociais ao compartilhar fotos deslumbrantes em uma praia paradisíaca no Ceará. A atriz postou imagens no feed do Instagram, onde aparece em meio ao mar cristalino, usando um biquíni azul fio-dental.

Com poses caprichadas e muito estilo, Alessandra escreveu na legenda: "Dias maravilhosos!".

Os fãs não perderam tempo e encheram a publicação de elogios. "Jesus, aí é covardia", comentou um seguidor; "Você é bastante sedutora, saúde pra ti, princesa", disse outro; "Gata demais", se derreteu um terceiro.