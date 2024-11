Veja famosas que usaram o 'chip da beleza', proibido pela Anvisa

Deborah mencionou efeitos positivos do implante - Foto: Reprodução / Instagram / @dedesecco

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu suspender a manipulação, comercialização, propaganda e uso dos conhecidos "chips da beleza" em todo o país. A proibição inclui farmácias de manipulação e segue uma nova resolução da agência, que será publicada no Diário Oficial da União (DOU) com força de lei.

>>>Brasileira faz terapia para lidar com a própria beleza: "Difícil"

>>>Alessandra Negrini diz que 30 minutos de sexo é pouco e faz revelação

>>>Conheça influenciadora que traiu jogador com entregador de açaí

O que é o "chip da beleza"?

Os "chips da beleza" são implantes hormonais amplamente utilizados para emagrecimento, tratamento de menopausa, combate ao envelhecimento, redução de gordura corporal, aumento de libido e massa muscular. Eles podem conter várias substâncias, sendo mais comuns a testosterona e a gestrinona, um progestágeno com efeito androgênico.

Também podem ser compostos por combinações de estradiol, oxandrolona, metformina, ocitocina e outros hormônios. O uso desse implante gerou alerta entre entidades médicas devido aos riscos à saúde, já que ele era administrado sem o devido controle e aprovação das autoridades sanitárias.

Famosas que admitiram fazer uso do implante

Com a popularidade dos chips, diversas celebridades brasileiras aderiram ao uso desses implantes, algumas com boas experiências e outras com efeitos negativos. Confira quem já falou abertamente sobre o uso:

Deborah Secco

A atriz Deborah Secco foi uma das que relatou os benefícios do "chip da beleza". Ela afirmou que o uso do implante ajudou a controlar seus sintomas de TPM.

“As minhas reclamações pré-menstruais, como cólica e dor de cabeça, acabaram. Minha libido aumentou, fiquei menos preguiçosa e meu corpo respondeu rápido aos exercícios”, revelou Débora. No entanto, atualmente, a atriz optou por tratamentos com bioestimuladores de colágeno para cuidar da pele.

Flay

Por outro lado, a cantora e ex-BBB Flay não teve uma boa experiência com o chip. Em suas redes sociais, ela revelou que sofreu com reações adversas aos hormônios implantados. Segundo Flay, o implante foi sugerido por questões estéticas, mas resultou em sérios prejuízos à sua saúde.

“Foi indicado para fins estéticos e é só prejuízo, gente! É extremamente prejudicial para sua saúde, não tem nada de beleza, é chip da feiura”, alertou Flay aos seus seguidores, desencorajando o uso.

Juju Salimeni

A musa fitness Juju Salimeni também revelou sua experiência com o implante. Ela utilizou o chip com gestrinona por três anos, mas acabou desistindo devido aos efeitos colaterais e riscos envolvidos.

“Usei somente um chip hormonal de gestrinona dos 29 aos 32 anos e depois não quis mais nada. Anticoncepcionais acabam com o corpo da mulher”, declarou Juju, que desde então tem evitado o uso de hormônios sintéticos.