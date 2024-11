Alessandra Negrini diz que brasileiros têm melhor sexo e cogita suruba

Alessandra Negrini no Lady Night - Foto: Reprodução

Uma das maiores sex symbol do Brasil, Alessandra Negrini revelou que já teve experiências sexuais com estrangeiros, mas prefere o 'tempero' brasileiro. Além disso, a atriz disse que jamais se envolveu com uma mulher.

Em entrevista ao programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck, ela abriu o jogo sobre sua vida sexual por meio de 'códigos'.

Questionada se "já deu aula [fez sexo com] gringos", Negrini admitiu que sim. Em seguida, a atriz ressaltou que "prefere os brasileiros" na cama.

Atriz confessou que nunca manteve relação íntima com outra mulher. "Não... As minhas aulas são muito caretas... Eu me dedico, eu queria até responder que sim [que já fiquei com mulher], mas não rolou".

Ela também contou que prefere sexo a dois e que nunca fez uma orgia, mas não descarta a possibilidade. "Quem sabe", deixou em aberto.

Em outro momento, Negrini e Tatá Wernek simularam uma cena em que a atriz pega nos seios da apresentadora. "Desculpa, como eu fiquei excitada, eu vou ter que sair", disse Tatá.

Alessandra voltou a fazer a cena, tocando nos seios de Werneck novamente, que comemorou. "Eu gostei muito, eu amo meu trabalho".