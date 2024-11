Scheila Carvalho lamenta morte de Graciane Azevedo: “É muito triste”

Scheila Carvalho e Graciane Azevedo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-dançarina Graciane Azevedo faleceu no último sábado, 19, aos 47 anos, vítima de um infarto fulminante, conforme comunicado por sua família. Ela ganhou destaque em 1997 ao participar do concurso que buscava a nova morena do grupo É o Tchan.

Scheila Carvalho, vencedora da disputa, comentou em entrevista à revista Contigo! como recebeu a notícia do falecimento e expressou seu pesar: "Fiquei abalada."

Graciane competiu ao lado de Scheila Carvalho, Rosiane Pinheiro e Viviane Araújo na famosa competição que definiria a nova integrante do É o Tchan no final dos anos 1990. Scheila relembrou a participação de Graciane e fez elogios à sua habilidade na dança:

"Uma forte concorrente à morena do É o Tchan. Ela tinha uma expressão muito grande, a dança dela tinha um ritmo bem acelerado, ela dançava lindamente, era bem precisa nos movimentos. Então, eu considerava ela uma forte candidata, mas é muito triste quando a gente recebe uma notícia dessas. Uma pessoa que gozava de tamanha energia e disposição".

Scheila revelou que foi Rosiane Pinheiro quem lhe deu a notícia e comentou sobre a surpresa ao saber da morte repentina de Graciane. Embora as duas não fossem amigas próximas, mantinham contato ocasionalmente pelas redes sociais.

"É uma menina tão nova, tão linda, uma energia tão maravilhosa. Nossa, fiquei abalada, assustada, foi muito de repente. E saber que é uma pessoa que gozava de tanta saúde, tinha uma academia de dança. Inclusive, eu não tinha mais contato próximo com ela, mas pelo direct [do Instagram], às vezes ela comentava algo e eu respondia, mas tive mais contato com ela assim foi no concurso. E quando a Rosiane me falou, eu falei: 'Nossa, não tem nem como não lembrar, né?' Um sorriso largo, lindo, de uma energia maravilhosa", contou Scheila.

A ex-morena do É o Tchan também destacou as lembranças positivas que guardará de Graciane. "Eu vou guardar com muito carinho o sorriso dela, alegria e energia positiva, energia maravilhosa que ela tinha. Eu me lembro que, durante os ensaios, as eliminatórias, o quanto ela era esforçada e dedicada, tanto é que depois ela abriu uma academia de dança, então, ela realmente é tipo uma paixão incrível pela dança, era muito notório isso", concluiu Scheila, emocionada.