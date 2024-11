João Gomes e Ary Mirelle se casam em castelo com famosos presentes

João Gomes se casou com Ary Mirelle - Foto: Reprodução | Redes Sociais

João Gomes, de 22 anos, se casou com a influenciadora Ary Mirelle, 22 anos, nesta segunda-feira, 21. A cerimônia foi realizada no Instituto Ricardo Brennand, mais conhecido como Castelo de Brennand, em Recife. O casal reuniu cerca de 350 convidados.

Leia Mais:

>>> Andressa Urach debocha de passagens bíblicas e diz: "Deus é mulher"

>>> Luva de Pedreiro deixa Bahia de vez e compra mansão na Paraíba

>>> Rita Batista dispara contra haters: "21 anos de psicanálise e de santo"

Entre os presentes, nomes como Gkay, Mari Fernandez e Xand Avião marcaram presença na cerimônia de união do casal. Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, também esteve no evento como madrinha do casal.

Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio do Acordeon e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emilly Marques, Lulinha Marques e Jaine Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia foram padrinhos do casamento.

Ary e João Gomes assumiram o relacionamento em 2023. Os dois já são pais de Jorge, que nasceu em janeiro deste ano.

Emocionado, o cantor se declarou para a influenciadora no momento dos votos.

“Aquele Deus sabia que queria estar perto de você pela sua alegria e pelo seu jeito. Eu queria conquistar você, e assim nasceu nosso filho, com seus olhos... Não sei se você se lembra da primeira música que dediquei a você. Às vezes, eu me deito ao seu lado da cama e me pergunto se posso realmente fazer você feliz. Passei um tempo tentando encontrar as melhores palavras para demonstrar o quanto gosto de você”, disse.

A cerimônia de casamento foi transmitida para o público via live nos perfis de João Gomes e Ary Mirelle no Instagram.

Ary Mirelle chamou a atenção com vestido | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vestido

O vestido escolhido pela noiva Ary Mirelle para a hora do "sim!" foi assinado pela estilista espanhola Rosa Clará. A influenciadora optou por um modelo clássico, com muito volume, porém sofisticado. O modelo sem alça contou com uma saia bem rodada, além de detalhes florais.