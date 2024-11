Ao som de Saulo, João Gomes dança com copo de cerveja na cabeça; VÍDEO

Os artistas também dividiram os vocais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor João Gomes, de 22 anos, celebrou seu casamento com a influenciadora Ary Mirelle nesta segunda-feira, 21, em uma cerimônia no Instituto Ricardo Brennand, popularmente conhecido como Castelo de Brennand, em Recife. Além do clima de romance, a festa ganhou destaque por uma atração especial: João Gomes contratou o baiano Saulo Fernandes, ex-vocalista da Banda Eva, para animar os convidados com um show exclusivo.

A festa, que contou com cerca de 350 convidados, foi bastante descontraída, especialmente pela dança bastante inusitada de João Gomes durante a performance de “Fato Consumado”. Animado, o recém-casado chegou a dançar com um copo de cerveja na cabeça.

E também não faltou feat. O noivo surpreendeu os convidados ao acompanhar Saulo. Quem também cantou junto foi Xand Avião e Vitor Fernandes



Entre os presentes, também estavam nomes famosos como Gkay e Mari Fernandez, além de Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, que foi madrinha do casal. Os padrinhos da cerimônia incluíram Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio do Acordeon e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emilly Marques.

