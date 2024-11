Faria? Ex-BBB revela proposta ousada de fã: "R$ 1 milhão para chupar meu pé"

Caso inusitado aconteceu com o ex-BBB Nizam - Foto: Reprodução | Rede Globo

O ex-BBB Nizam revelou uma situação inusitada envolvendo um seguidor em uma plataforma de conteúdo adulto. Segundo ele, um fã fez uma oferta surpreendente de R$ 1 milhão em troca de poder chupar seu pé. No entanto, apesar da quantia impressionante, Nizam recusou a proposta.

Ele explicou que, mesmo sendo uma oferta tentadora, não se sentiu à vontade para aceitá-la. “Não é o que eu quero para a minha vida,” afirmou. Nizam também comentou que a criação de conteúdo adulto, embora atualmente lucrativa, não faz parte de seus planos a longo prazo.

Por questões de segurança, o influenciador evitou detalhar seus ganhos exatos, mencionando uma experiência traumática de assalto. Entretanto, em outra ocasião, ele revelou que está próximo de atingir a marca de R$ 200 mil com a venda de conteúdo. Mesmo assim, Nizam reforçou que esse não é o caminho que deseja seguir no futuro.

Nizam no De Férias com o Ex

Após sua participação no BBB 24, Nizam conseguiu um novo espaço na mídia, sendo selecionado para o reality show "De Férias com o Ex", que está sendo gravado em Cartagena de las Índias, na Colômbia. Durante o BBB, sua participação não agradou totalmente os telespectadores, mas a venda de conteúdo adulto ajudou a abrir novas oportunidades, garantindo sua vaga na atração da MTV Brasil.

Os participantes do novo "De Férias com o Ex", incluindo Nizam, Martina Sanzi e Aryan Almeida, já estão em pré-confinamento na Colômbia. A estreia da nova temporada ainda não tem data oficial, mas é esperada para este ano.