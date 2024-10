Novo passo? Ex de Deborah Secco toma atitude após revelar namorada

Hugo Moura está vivendo com nova namorada - Foto: Divulgação | Globo

O ex-marido de Deborah Secco, Hugo Moura, decidiu dar um novo passo na relação com a sua nova namorada, Maria Clara Senra. O baiano se mudou para a casa da mulher.

A informação foi confirmada pela colunista Fábia Oliveira, que destacou que ele tem sido visto com grande frequência no prédio onde Maria Clara vive, na zona sul do Rio.

A publicação também deixou claro que Hugo Moura tem sido o responsável por resolver todos os problemas que surgem no apartamento, além de estar bem integrado com os vizinhos.

O fim do casamento de Deborah Secco e Hugo Moura foi oficializado para o público em abril passado. Os dois já estavam separados meses antes. Eles são pais de Maria Flor, de 8 anos.