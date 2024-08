"Nunca beijei sem língua", afirma Deborah Secco sobre cenas íntimas

Deborah Secco - Foto: Reprodução | Canal Viva

Com mais de 30 anos de carreira, a ex-atriz global Deborah Secco, 44, afirmou que não é adepta do beijo técnico, prática comum entre artistas que precisam protagonizar cenas de romance.

Leia também:

>>> MC Daniel é detonado após anúncio de paternidade: “Egoísta”

>>> Ex de Neymar fatura fortuna com plataforma adulta e vira "musa"



Durante entrevista ao Dois em Cena, programa de Marisa Orth, Secco comentou que sempre beijou de língua e que, em todos esses anos, foi retribuída pelo colega que contracenou.

Isso surgiu no meio do caminho [da minha trajetória profissional], na nossa geração não tinha isso. Nunca dei beijo sem língua e sempre fui retribuída Deborah Secco

A atriz é conhecida por polemizar em programas. No Surubaum, apresentado por Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank, Deborah revelou que 'ama' fazer sexo anal.

"Amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho uma técnica de fazer sem doer. E c* é assiduidade. Quanto mais você demora para fazer, dói de novo. O sexo anal incha meu clitóris e se eu encostar nele, gozo. Quem dá o c* certo, não volta mais".