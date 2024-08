MC Daniel é detonado após anúncio de paternidade: “Egoísta”

Funkeiro acabou dividindo opiniões na web - Foto: Reprodução | Instagram

Após anunciar que ser pai pela primeira vez nessa segunda-feira, 17, MC Daniel foi detonada pelos internautas nas redes sociais. O bebê é fruto do relacionamento do funkeiro com a influenciadora Lorena Maria.

Leia mais:

>> MC Daniel anuncia primeiro filho com Lorena Maria: "Maior sonho"

>> Assumidos! Quem é Lorena Maria, nova namorada de MC Daniel

>> MC Daniel emplaca romance com ex de Vini JR; saiba quem é

Apesar de muitas mensagens carinhosas, o funkeiro acabou dividindo opiniões na web. Ele foi acusado de publicar um vídeo focando apenas nele e quase não mostrando a namorada.

“Muito egoísta. O vídeo do anúncio da gravidez parece um momento só dele. A Lorena aparece por poucos segundos. A ‘mãe’ ficou de escanteio”, disparou uma internauta no X (antigo Twitter).

Muitos internautas também falaram que MC Daniel queria apenas realizar seu sonho, não importava com quem. Além disso, relembraram que Daniel chegou a falar que queria ter filhos com a ex-namorada, a atriz Mel Maia.

“Esse homem não ia sossegar enquanto não embuchasse ela”, escreveu uma pessoa. “Mais uma realizando o sonho do macho”, detonou outra. Mais uma disse: “Tava louco para ter filho, não importa com quem seria”.

Assista ao vídeo: