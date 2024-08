MC Daniel anuncia primeiro filho com Lorena Maria: 'Maior sonho'

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Menos de uma semana após assumir o namoro com a empresária e influencer Lorena Maria, MC Daniel anunciou que o casal está esperando o primeiro filho, nesta segunda-feira, 19, por meio de um vídeo no Instagram.

Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado escreveu MC Daniel na legenda da publicação

O relacionamento do casal foi confirmado pela assessoria do cantor depois dos registros do casal em Fernando de Noronha. De Pernambuco, Lorena e Daniel seguiram para Mykonos, na Grécia.

Quem é Lorena Maria?



Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Lorena Maria tem 24 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Repercutiu na internet quando seu namoro com o funkeiro Rennan da Penha, que chegou ao fim, em janeiro de 2021.

Ela também namorou o jogador de futebol Nathan Santos, em 2022. Em janeiro de 2024, teve um affair com Whindersson Nunes, com quem viajou à Tailândia.

Lorena é dona de duas empresas: uma, de produtos para cabelos cacheados; outra, de lingeries.