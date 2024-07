Conheça traficante envolvido em vídeo de deepfake com Mel Maia

Traficante foi preso no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | TV Globo e Reprodução | Redes Sociais

Um suposto vídeo íntimo de Mel Maia tendo relações sexuais com o traficante Corolla, do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais nessa quinta-feira, 4. O nome da jovem ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Segundo a atriz, trata-se de um deepfake, técnica que permite alterar um vídeo ou foto com ajuda de inteligência artificial (IA).

O homem que, supostamente, estaria no vídeo falso com Mel Maia foi preso na última quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro e possui 54 anotações em sua ficha criminal, com 9 mandados de prisão preventiva em aberto. O nome verdadeiro de Corolla é William Sousa Guedes e ele é chefe do tráfico do Comando Vermelho (CV).

Corolla, que é da Favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, também é conhecido como ‘Chacota’ e estava foragido da Justiça. Ele é apontado como chefe das investidas do Comando Vermelho contra o Morro dos Macacos - do Terceiro Comando Puro (TCP) - no Rio de Janeiro. Ele seria o responsável por liderar os confrontos de expansão da facção no estado do RJ. Além disso, também é suspeito de envolvimento na morte do soldado da PM Daniel Henrique Marioti em janeiro de 2019.

Além disso, segundo as investigações policiais, Corolla é chefe do tráfico das comunidades de Manguinhos e Morro São João. De acordo com o SBT News, ele é o substituto de Abelha, um dos líderes do Comando Vermelho, na atuação local de comércio de drogas.

Prisão

Corolla foi preso na última quarta-feira, 3. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). As informações são do portal G1. Ele estava foragido e é apontado como chefe das investidas do CV contra o Morro dos Macacos, controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com o Informe Baiano, Corolla tem ligação com o traficante Buel, que lidera o tráfico de drogas no Bairro Tancredo Neves, em Salvador.