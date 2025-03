Nua, influenciadora de 22 anos faz faxina para políticos e jogadores

Ellen Salles está fazendo sucesso com o seu negócio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aos 22 anos, a criadora de conteúdo adulto Ellen Salles revelou quanto ganha para fazer faxina pelada nas casas de personalidades da TV, da música, da política e de jogadores de futebol.

A gaúcha, que mantém ativo perfil em plataformas de conteúdo adulto, contou, em entrevista ao Splash, que cobra de R$ 2.000 a R$ 5.000 pelo serviço “exclusivo e sigiloso”. Ela explicou que o perfil do público é homem heterossexual com faixa etária de 35 a 55 anos e 90% deles com “alto poder aquisitivo”.

Segundo a profissional, na sua lista de clientes tem até um jogador do time principal do Flamengo e um cantor de trap. “O perfil dos clientes é formado geralmente por empresários, políticos, jogadores de futebol, médico e advogado”, contou.

Ellen Salles explicou que começou a oferecer esse tipo de serviço quando morava na Austrália a pedido de um dos assinantes em uma plataforma +18. Quando voltou para o Brasil, ela decidiu testar o negócio e garante que o resultado tem dado muito certo, com um faturamento de até R$ 40 mil mensal para fazer cerca de sete a oito faxinas mensalmente.

Como agendar a faxina

Primeiro, os homens interessados devem contatar Ellen por meio de um site. Depois disso, ela envia um contrato com regras que ambas as partes devem seguir, como, por exemplo, o fato de não poder tocá-la.

“Uma das regras principais é que o cliente não pode nem me tocar, nem chegar perto de mim. Depois que ele lê tudo e assina, vou até a casa dele prestar o serviço”, detalhou. Salles explica que leva um segurança para se certificar que nenhum cliente passará do ponto.

Ellen, que faz faxina nua há cinco meses, passa cerca de 2h na casa do cliente. Nesse período, o cliente deve manter uma distância mínima de dois metros dela, mas pode se masturbar enquanto ela limpa pelada.

“É supertranquilo, me divirto muito com esse trabalho. Fico cerca de 2h e às vezes tem clientes que pagam adicional e eu fico mais tempo”, contou.

Segundo ela, o seu serviço é “igual o de uma faxineira normal”. “Vou lá e limpo a casa, a diferença é que o cliente fica mais à vontade, pode ficar no mesmo cômodo, pelado, se tocando. No meu caso, os clientes querem ficar perto de mim, mas com distância mínima, porque eles não podem me tocar”, detalhou.

Além do atendimento padrão, ela também oferece um pacote especial em que o cliente pode fazer pedidos, que incluem Ellen limpar um móvel de quatro ou o chão completamente nua. “Eles gostam disso, de me ver em uma posição diferente. Um cliente é fã das minhas dancinhas e pede para eu dançar funk. Já aconteceu de pedirem para eu fazer um strip-tease”, revelou.

Inicialmente, os clientes eram de Santa Catarina, onde ela mora. Hoje, a influencer atende em outros estados. “Os estados que mais tenho atendimento são São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Mas Brasília é um dos lugares que mais tem me chamado ultimamente”, completou.