Atriz de ‘As Branquelas’ deixa Disney e fatura alto com vídeos de sexo

Cena do filme ‘As Branquelas’ (2004) - Foto: Divulgação | Sony Pictures

A atriz Maitland Ward Baxter, de ‘As Branquelas’ (2004) e produções da Disney, chocou ao dar detalhes da sua vida. A famosa, que atualmente faz sucesso no pornô, chegou a dizer que se sente mais respeitada na indústria pornográfica do que quando trabalhava na empresa do Mickey Mouse.

Em uma entrevista concedida ao TMZ em 2023, ela disse ganhar um valor na casa dos seis dígitos com o perfil no OnlyFans. “Estou atuando mais do que nunca, ganhando mais dinheiro e me sentindo mais poderosa”, disse.

Trajetória

Maitland Ward Baxter | Foto: Reprodução | Instagram @maitlandward

A atriz, cujo nome de batismo é Ashley Maitland Welkos, nasceu em Long Beach, na Califórnia. Fez sua estreia na TV como Jessica Forrester na novela ‘The Bold and the Beautiful’, que foi ao ar de 1994 até 1996.

Entre 1998 e 2000, ficou famosa como integrante do elenco principal de ‘O Mundo é dos Jovens’ — na série. No Brasil, ela é mais famosa por interpretar Brittany Wilson na comédia ‘As Branquelas’.

Ela só voltou a atuar em 2019, mas dessa vez na indústria de filmes pornô. Segundo ela, a indústria era menos “degradante” que Hollywood. Maitland Ward afirmou que tomou a decisão sem medo de afastar potenciais projetos em Hollywood.

Em 2021, ela foi premiada no AVN Awards, considerado o “Oscar do pornô”. Maitland venceu nas categorias de melhor atriz, melhor cena de sexo entre homem e mulher e melhor antologia, com “Mistresss Maitland”.