Pai de Andressa Urach grava vídeo pornô e causa burburinho

O pai de Andressa Urach, Carlos Urach, decidiu causar mais uma vez na web. Isso porque o ex-mecânico anunciou que gravou um vídeo de conteúdo adulto, disponível em uma plataforma por assinatura.

A parceira de gravação do homem foi Adriana Melo, que não hesitou em alimentar ainda mais o burburinho. “Hoje vou gravar com Adriana Melo”, anunciou Carlos.

Ao seu lado, a mulher se mostrou animada. “Oi, tudo bem? Estou aqui hoje com o papai Urach. Vamos gravar um conteúdo. Vamos dar o que falar. E estamos aí”, disse. Depois, a dupla trocou um selinho.

A web ficou em polvorosa com a notícia e começou a reagir à gravação. Confira algumas reações que viralizaram no X (antigo Twitter):

um amig me mandou o vídeo do pai da urach

a vontade de abreviar minha v*** veio com força pic.twitter.com/hyiLvgNm3T