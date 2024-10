Operação Integration: O que acontece com Deolane e Gusttavo Lima agora?

Saiba mais sobre o caso - Foto: Reprodução | Instagram

A Operação Integration tomou as manchetes de todo o país na última semana. A ação, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e plataformas de apostas online, conhecidas como "bets", avançou para uma nova fase.

Entre os envolvidos estão a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, que foram liberadas após conseguirem habeas corpus, além do cantor Gusttavo Lima, cuja ordem de prisão preventiva foi revogada na terça-feira, 24.

Quais são os próximos passos da investigação?

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) devolveu o inquérito finalizado pela Polícia Civil, solicitando novas diligências e a substituição das prisões preventivas por medidas alternativas.

A partir daí, a Polícia Civil deve retomar as investigações e detalhar as novas diligências necessárias.

Além disso, há dois processos distintos ocorrendo simultaneamente: o inquérito policial, sob responsabilidade da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, e os pedidos de habeas corpus, analisados pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

No caso do inquérito, a juíza recebe o relatório da Polícia Civil e solicita a manifestação do MPPE, podendo acatar ou não suas recomendações.

O que acontece com Deolane e Gusttavo Lima agora?

Embora a prisão de Gusttavo Lima tenha sido revogada e Deolane Bezerra e sua mãe libertadas, a investigação ainda segue em curso na 12ª Vara Criminal. Normalmente, a polícia tem 30 dias para concluir o inquérito, mas prazos maiores podem ser estabelecidos devido à complexidade do caso.

Porém, as recentes decisões judiciais trouxeram à tona divergências entre as diferentes instâncias envolvidas no caso, especialmente em relação às prisões preventivas. A principal questão levantada é a necessidade dessas prisões, considerando que os crimes não envolveram violência ou ameaça grave.

No caso de Deolane Bezerra, que havia sido detida no início das investigações, ela foi liberada, mas terá de cumprir uma série de medidas cautelares enquanto o inquérito avança. Entre as restrições, está o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de comunicação com outros investigados e a obrigação de permanecer sob vigilância constante. Além disso, Deolane e os outros investigados estão proibidos de frequentar empresas relacionadas ao objeto da investigação e de tomar decisões vinculadas a elas. Eles também não podem fazer publicidade ou menção a qualquer plataforma de jogos.

Já Gusttavo Lima está em liberdade plena, sem a necessidade de tornozeleira ou outras medidas restritivas.