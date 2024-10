Saiba qual a primeira coisa que Deolane Bezerra fez ao sair da cadeia

Deolane Bezerra foi liberada da prisão nesta terça-feira - Foto: Reprodução

A saída de Deolane Bezerra da cadeia, depois de passar 20 dias presa e protagonizar diversas polêmicas, movimentou a internet nesta terça-feira, 24. Ela foi liberada, assim como todos os outros investigados da Operação Integration, após uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e já está aproveitando os benefícios da vida fora do xilindró.

Deolane não perdeu tempo e tomou a primeira atitude em liberdade. Ainda no carro que a tirou do presídio de Buíque, no agreste de Pernambuco, a influenciadora ligou para as irmãs, Dayanne e Daniele, por chamada de vídeo.

O registro da primeira coisa que a viúva do MC Kevin fez depois de sair da prisão foi postado por Dayanne, que disse que amava a irmã e comemorou bastante a liberação de Deolane e da mãe delas, dona Solange Alves Bezerra.

Irmãs Bezerra conversaram por chamada de vídeo | Foto: Reprodução

“Obrigada, meu Deus! toda honra e glória é do Senhor Jesus. Acabouuu!", escreveu.