Justiça retira sigilo do caso de Deolane e Gusttavo Lima

Decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz - Foto: Reprodução

A Justiça de Pernambuco decidiu nesta terça-feira, 24, retirar o sigilo do processo referente à Operação Integration, que investiga uma suposta organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A decisão, da juíza Andréa Calado da Cruz, veio um dia após o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, também do TJ-PE, revogar as prisões preventivas de 17 investigados, incluindo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Filho.

Leia também

>>> VÍDEO: Deolane Bezerra deixa a prisão e acena para fãs

>>> Empresa de Gusttavo Lima teria lavado milhões para plataforma ligada a Deolane

>>> “Vão rodar”, diz Fontenelle após decreto de prisão de Gusttavo Lima

Na segunda-feira, 23, a mesma juíza havia decretado a prisão do cantor Gusttavo Lima, no âmbito da operação, por suspeita de envolvimento na ajuda a dois foragidos a permanecerem fora do país.

Ao justificar a retirada do sigilo, a magistrada afirmou que "as diligências que exigiam sigilo para garantir o sucesso da investigação já foram concluídas". Ela também destacou a importância da transparência nesse tipo de apuração.

No entanto, a juíza manteve o sigilo sobre informações que envolvem a vida privada e a intimidade dos investigados, além de dados fiscais e bancários que não estão diretamente relacionados aos fatos investigados. O segredo de Justiça também permanece para documentos que contenham informações sobre menores de idade.