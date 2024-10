VÍDEO: Deolane Bezerra deixa a prisão e acena para fãs

A MÃE TÁ ON

Um vídeo mostra o momento em que Deolane Bezerra foi solta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deolane Bezerra foi solta e deixou o presídio em Buíque, no Agreste de Pernambuco, no início da tarde desta terça-feira, 24. A mãe dela, Solange Bezerra, também saiu do local.

A influenciadora, presa, inicialmente, em 4 de setembro, foi liberada após decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que beneficiou, ao todo, 17 investigados da Operação Integration.

Leia também:

>> Empresa de Gusttavo Lima teria lavado milhões para plataforma ligada a Deolane

>> Chegada de Deolane causa mudanças drásticas em prisão; saiba mais

>> Deolane está irreconhecível e “abatida” após 17 dias na prisão

O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que é relator do caso, concedeu o habeas corpos. Ele acatou um pedido feito pela defesa de Darwin Filho, também suspeito de participação no esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Deolane estava presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada a cerca de 280 km de Recife, capital pernambucana, desde o último dia 10, quando teve a prisão domiciliar revogada apenas um dia após ser libertada da prisão.

Um vídeo mostra o momento em que Deolane Bezerra foi solta. Apesar de não falar com os fãs que estão na porta do local, ela deu tchauzinho para os apoiadores.

Assista:

Regras



A influenciadora e 17 investigados liberados devem cumprir uma série de regras com condição para a liberdade provisória.

Veja as regras:

não podem mudar de endereço sem prévia autorização judicial;

não podem se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;

não podem praticar outra infração penal dolosa;

devem comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado.

Além disso, os investigados ainda estão proibidos de frequentar qualquer empresa relacionada à investigação ou participar de qualquer tipo de decisão sobre a atividade econômica de qualquer empresa investigada.

Também estão proibidos de fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.