Chegada de Deolane causa mudanças drásticas em prisão; saiba mais

Deolane foi presa durante uma investigação de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste de Pernambuco, passou por mudanças após a chegada da influenciadora Deolane Bezerra, que foi presa durante uma investigação de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais.

Leia também:

>> Deolane está irreconhecível e “abatida” após 17 dias na prisão

>> Regalias? Rotina de Deolane na cadeia é revelada e surpreende

>> Caso Deolane ganha novidade e tem revelação sobre filha de 8 anos

Ao Portal LeoDias, Cátia Leão, irmã de uma detenta, disse que o local não parece mais o mesmo. “Até o momento que eu estava lá, ela não recebeu visita. A diferença que eu senti, é que quando a gente entrava, a revista era feita em frente a cela dela e pegávamos nossas coisas no mesmo lugar. Agora a gente entra direto com tudo, para não ter que parar em frente a cela dela”, disse.

Cátia revelou também que durante a sua visita, tentou ver Deolane, mas não conseguiu. “Só sai da cela quem tem visita, as presas que não tem visita continuam na cela. Eu olhei [para a cela de Deolane], mas não consegui ver ela. A cela dela divide uma parede no meio, ai se ela está do outro lado, não dá pra ver. Eu vi uma poltrona, aquela no estilo do vovô, bem confortável. Deu para ver uma pontinha da cama e eu dei uma olhada para ser se via ela, mas não vi”, contou.

Além disso, a mulher explicou como é o contato de Deolane com outras presas, as quais falaram que a advogada é “muito simpática”.. “Eu perguntei sobre ela para as presas, elas falaram que tinham visto e que logo cedo ela estava na grade. Ela vai para o pátio em uma hora que não tem ninguém lá. Elas nunca chegaram a ficar perto uma da outra”, disse ela. Ainda segundo Cátia, algumas presas pediram autógrafo a Deolane.

Ela relatou ainda que Deolane come “da mesma comida dos policiais”. “A comida das presas é uma e a dos policiais é outra. Até então, ninguém comenta nada sobre ela de ruim. Além disso, entrou uma TV Smart nova para ela e ventilador”, completou.