Regalias? Rotina de Deolane na cadeia é revelada e surpreende

Deolane segue presa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O tratamento que Deolane Bezerra tem recebido na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, foi revelado pela primeira vez desde que ela foi presa. A famosa está presa desde o último dia 10.

Leia Mais:

>>> Caso Deolane ganha novidade e tem revelação sobre filha de 8 anos

>>> Deolane Bezerra pode deixar prisão nesta semana; entenda

>>> Deolane solta? Decisão do MP pode provocar reviravolta em prisão

Em entrevista ao Portal Leo Dias, a mãe de uma presa revelou que a alimentação da cadeia em que a influenciadora está é de qualidade. Deolane ainda ressaltou como é a convivência dela com as outras mulheres do local.

"Elas têm comida na hora certa, comida boa, que outras cadeias não oferecem. Aqui, têm feijão, macarrão, carne e, à noite, cuscuz com ovo. A minha menina gosta daqui e nunca reclamou", afirmou a mãe.

A mãe da presa, que não quis se identificar, ainda deu detalhes sobre o local onde Deolane Bezerra fica: “Ela está em uma cela separada, que é no berçário, na cela que tem só mulheres com bebezinhos”.

“Ela vai para o pátio, mas em uma parte separada. As detentas admiram muito ela, não a criticam, pois ela é um ser humano como qualquer outra que está aí dentro”, declarou.

De acordo com a publicação, Bezerra foi colocada em uma ala mais afastada da massa carcerária, onde se encontra o berçário e são permitidas visitas aos sábados.