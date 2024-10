Caso Deolane ganha novidade e tem revelação sobre filha de 8 anos

Deolane Bezerra segue presa no Recife - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A família de Deolane Bezerra continua sendo investigada por suposto esquema para lavar o dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas ilegais. Apenas uma integrante do clã Bezerra ficar de fora da investigação.

Segundo o site Metrópoles, a filha de 8 anos da famosa é a excessão. O restante do núcleo família da influenciadora é apontada pela polícia como participante.

Deolane e a mãe, Solange Bezerra, seguem presas desde o começo do mês em Pernambuco. Elas são suspeitas de integrar uma organização criminosa.

O filho de 17 anos da ex-A Fazenda também aparece dentro do esquema, pois a sua conta corrente foi usada pela avó e pela mãe em transações bancárias milionárias.

A publicação ressaltou que Deolane é detentora de 98% da empresa Bezerra Publicidade e Comunicação, por meio da qual recebeu e remeteu dinheiro de origem suspeita.