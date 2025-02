Oruam, filho de líder do CV, defende MC que tentou matar namorada

Oruam causou revolta na web - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O funkeiro Oruam está no centro de mais uma polêmica. Isso porque o artista pediu a liberdade de Bernardo Soares da Rosa, conhecido como MC Boladin 211, que está preso no Rio Grande do Sul por tentativa de feminicídio. O homem de 20 anos é acusado de dar socos, chutes e coronhadas na sua namorada, uma jovem de 16 anos com quem mantinha relacionamento há cerca de um ano.

Tudo começou depois que MC Boladin 211 enviou uma carta para Oruam agradecendo pelo apoio durante o período em cárcere. O funkeiro compartilhou uma foto da carta em seu perfil no X (antigo Twitter) e escreveu: “Liberdade pro boladin211”.

Leia a carta na íntegra:

"Opa, manão. É o Boladin. Queria te mandar um abraço. Obrigado por não me deixar esquecido, sem palavras. Aqui dentro é muito difícil, mas nós é [sic] pé no chão. ‘Tamo’ se adaptando no extremo da humildade sempre. Vou pedir para minha mãe te mandar foto da carta. Quando cantar minha liberdade, vou brotar pra nóis ficar burro de fumacinha”, comentou com Oruam."

Diversos internautas criticaram a atitude de Oruam.

Veja algumas reações:

a cena do rap semana inteira tentando defender o oruam pra ele simplesmente sair pedindo liberdade de mc q tentou matar a namorada pqp https://t.co/Dnurl45wpe — Maicon Küster (@maiconkusterk) February 17, 2025

A todos os MCs e Rappers que passaram as últimas semanas gravando videozinhos defendendo o Oruam, lhes faço uma única pergunta:



Vale a pena defender um sujeito que pede liberdade de um CRIMINOSO que tentou MATAR a namorada?



Quero ver vocês botarem a cara agora. https://t.co/xuNvrlaR2K — Amanda Vettorazzo (@Amandavettorazz) February 17, 2025

Oruam pedindo a liberdade para um cara que tentou matar a namorada de 16 anos pic.twitter.com/m92UJ6O4PP — Não Intendo (@blognaointendo) February 17, 2025

Tô falando que a lei anti-Oruam ainda tá leve demais. Brasil precisa de uma lei anti-funk para limpar a alma desse país.



Sem bom dia hoje, já acordei com esse cara na tela. pic.twitter.com/R3tZgUX2f6 — Mita do Ódio (@LibertyMita) February 17, 2025

Pô, Oruam é o MAIOR deserviço no Rap https://t.co/ldl02Fk4Sz — Jed (@jotaenunes) February 16, 2025

Que o Oruam tenha direito de cantas suas músicas mas que tbm seja alvejado por 12 balas nas costas pela pmrj https://t.co/fzn7FgLmix — sabonete líquido galistico (@SBLgalistico) February 17, 2025