Pai de Larissa Manoela reage após ficar de fora do 3º casório da filha

Pai de Larissa Manoela, Gilberto Elias decidiu se manifestar pela primeira vez sobre o terceiro casamento da filha. Em seu Instagram, o empresário falou em "desânimo" e "dor" dias após a cerimônia realizada pela atriz e André Luiz Frambach.

“O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram e também não vão destruir você. O seu nascimento não foi por acaso. Deus tem um grande propósito na sua vida e ele vai cumprir. Seja forte e confie Nele", escreveu o patriarca, em publicação feita no perfil fechado que possui no Instagram.

O marido de Silvana Taques ainda compartilhou um vídeo de cunho religioso, com pessoas que "desejaram morrer, mas apesar disso eles viveram grandes vitórias".

Gilberto Elias e Larissa Manoela estão rompidos desde que veio à tona o escândalo sobre a administração da carreira e dinheiro da atriz.