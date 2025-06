Pais de Larissa Manoela dão superdesconto em mansão abandonada

Família da atriz tenta se livrar de propriedade que está à venda desde 2022 - Foto: Reprodução

A mansão que se tornou um dos principais símbolos da disputa entreLarissa Manoelae os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, está novamente no mercado, mas desta vez com uma redução expressiva no valor. Localizada em um dos condomínios mais luxuosos da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a propriedade foi anunciada por R$ 10 milhões em 2022. Agora, está à venda por R$ 6,5 milhões, R$ 3,5 milhões a menos.

A casa ganhou notoriedade após o rompimento público entre Larissa e seus pais, ocorrido em 2023. Na ocasião, a atriz denunciou o controle que os pais exerciam sobre sua carreira e patrimônio, o que gerou ampla repercussão na mídia. Desde então, a mansão passou a representar o auge do conflito familiar, marcado por disputas financeiras e pela busca de autonomia da atriz, que passou a gerenciar diretamente seus bens.

Mansão tem mais de mil metros quadrados

Com 1.000 metros quadrados de área construída, o imóvel conta com cinco suítes, sete banheiros, piscina, área gourmet com churrasqueira, campo de futebol, jardim amplo e vaga para até seis veículos. Apesar da estrutura de alto padrão, o histórico polêmico da residência parece ter dificultado a venda. O imóvel já foi oferecido para locação, mas também não teve sucesso.

Briga milionária: mansão polêmica de Larissa Manoela tem superdesconto | Foto: Reprodução

A redução no valor é considerada uma tentativa de acelerar a negociação. A descrição atual do anúncio destaca que o imóvel está “abaixo do valor de mercado”, o que indica a urgência dos pais da atriz em concluir a venda.