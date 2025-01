Paolla Oliveira perde contratos e desabafa sobre corpo

Paolla Oliveira comentou sobre corpo real - Foto: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira surpreendeu ao revelar em entrevista que recebeu críticas por não estar com o corpo sarado e chegou a perder contratos.

Leia Mais:

>>> Globo muda história no remake de Vale Tudo e coloca irmãos como casal

>>> Luiz Henrique dá anel de compromisso à namorada assumida há 1 semana

>>> Paolla Oliveira atiça seguidores com vídeo no banho: “Delícia”

Ao Gshow, a famosa destacou: "Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino".

Paolla ressaltou que, atualmente, aceita marcas que compartilham dos mesmos princípios e valores que ela.

"Hoje caminho com marcas que realmente acredito e que estão preocupadas em mudar enquanto o mundo muda. Acho que não só as marcas, mas o mundo, no geral, tem muito ainda que caminhar para realmente comunicar sem preconceitos e para entender a beleza de maneira mais diversa", disse.