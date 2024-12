Perpétua de 'Tieta', Joana Fomm vive reclusa e sonha com volta à TV

Joana Fomm viveu vilã Perpétua - Foto: Reprodução

Joana Fomm estará de volta às telinhas nesta segunda-feira, 2, com o início da reprise de "Tieta" na TV Globo. O retorno servirá para matar um pouco a saudade da veterana de 85 anos, que, apesar de viver reclusa, sonha em voltar a atuar, informou o jornal Extra.

Atualmente, a atriz mora no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, ao lado do filho Gabriel. Recentemente, ela reuniu amigos íntimos para celebrar o aniversário de 85 anos.

"Balada de domingo. As raposas continuam correndo", disse o ator Gustavo Wabner, responsável por tornar público alguns dos registros da farra, citando ainda um dos trechos de uma das peças de sucesso no currículo de Joana, "As pequenas raposas".

Já a última aparição pública ocorreu em julho, quando a artista foi ovacionada ao ser uma das responsáveis por entregar um troféu na 18ª edição do Prêmio APTR (Associação dos Produtores de Teatro). Joana Fomm subiu ao palco do Teatro Carlos Gomes, no Centro do Rio, ao lado da também atriz Luísa Arraes.

A mineira está longe da TV desde uma participação no seriado "Sob pressão", de 2019. Ela, que teve câncer de mama em 2007, e já está curada, foi ainda diagnosticada com disautonomia, uma doença que afeta o sistema nervoso.

Embora tenha feito papéis de sucesso na dramaturgia, como a vilã Perpétua, de "Tieta", a atriz revelou recentemente não ter acumulado riquezas.

"Não consegui formar um patrimônio. Queria mais dinheiro e mais trabalho. Sinto muita falta de trabalhar, muita, muita. Gosto muito de cinema, gostaria de fazer de novo", disse ela em entrevista a Folha de S. Paulo.