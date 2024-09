Polícia entra em ação em golpe envolvendo Marcos Oliveira, o Beiçola

Marcos Oliveira está enfrentando problema até na polícia - Foto: Divulgação | Globo

Marcos Oliveira, conhecido por dar vida ao Beiçola, de A Grande Família, está enfrentando vários problemas ao mesmo tempo. À beira de ser despejado e com nome sujo, o ator revelou ter sofrido um golpe de R$ 300 mil em empréstimos.

Em entrevista ao jornal O Globo, o famoso garantiu que um homem, identificado como Felipe Peres, ofereceu ajuda para cuidar de suas redes sociais em julho de 2022, e, durante 4 meses, se apropriou de seu celular.

Marcos disse que o rapaz fez empréstimos de R$ 228.192,59 pelos aplicativos de dois bancos privados, e tirou R$ 84.347,28 de sua conta– dinheiro que havia recebido de doações.

"Ele vinha uma vez por semana aqui em casa para me ajudar com as redes sociais. Durante esse tempo, ele tirou fotos do meu rosto e fez empréstimo pelos aplicativos de banco do meu celular. Eu espero que ele seja preso e que me pague", declarou o famoso.

O ator falou que Felipe o "iludia", garantindo que os empréstimos seriam para comprar duas casas em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Em 2022, a advogada do ator, Rose Scalco, e o próprio Marcos foram à polícia para fazer o boletim de ocorrência. A investigação resultou no pedido de prisão preventiva do suspeito, que responde o processo na 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio.

A promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Janaína Marques Corrêa Melo, entendeu que precisava de mais investigação para, assim, oferecer a denúncia contra Peres.

A Polícia Civil afirmou à publicação que "a investigação está em andamento e é acompanhada pelo Ministério Público. Além disso, agentes realizam diligências para esclarecer os fatos".