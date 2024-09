Morte súbita encerrou fase feliz para atriz de A Grande Família

“A Grande Família” foi um grande sucesso no canal dos Marinhos, na Globo - Foto: Reprodução | Globo

Para os fãs de seriados nacionais que se inspiram nas tradições familiares, “A Grande Família” estreou em 2001 e foi exibida até setembro de 2014, retratando a família tipicamente brasileira. O que muita gente não sabe é que uma estrela que brilhou no seriado já não está mais entre nós. Márcia Manfredini, intérprete de Abigail, teve uma morte súbita.

“A Grande Família” foi um grande sucesso da Globo. Contando com grandes nomes de artistas queridos pelo público. A família Silva mora em um subúrbio na Zona Norte do Rio de Janeiro, convive com suas diferenças e ajuda uns aos outros a contornar as situações mais inusitadas.

A atriz Márcia Manfredini, conhecida por ter interpretado a personagem Dona Abigail, a noiva de Beiçola (Marcos Oliveira) no seriado, morreu aos 62 anos no dia 5 de dezembro de 2022. A informação foi confirmada pelo filho da artista, Nicolas Mandredini, em sua rede social. A causa da morte não foi informada.

Eleitora de Lula, para quem militou nas redes sociais e participou de eventos de campanha, Márcia queria testemunhar a posse do presidente para o terceiro mandato. Mas, de repente, o imponderável se impôs. Márcia foi dormir e não acordou mais, tendo uma morte súbita.

"É com imensa dor que comunico que a minha mãe terminou hoje a sua missão na Terra. É difícil reunir nesses momentos e resumir em palavras, até lágrimas, a imensidão de que foi a sua vida", afirmou Nicolas na época.